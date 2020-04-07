شكرا لقرائتكم خبر عن «الهدف» تفوز بعقدين في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت شركة «الهدف» للإنشاءات الهندسية، التابعة ل «أرابتك القابضة»، بعقدين لتنفيذ مشروعين بقيمة 210 ملايين درهم، أحدهما بقيمة 84 مليون درهم من «أدنوك البحرية» لتنفيذ الأعمال الهندسية والتوريدات والإنشاءات والتشغيل بخصوص استبدال صائد تدفقات الغاز والشوائب. كما فازت الشركة بعقد ثان بقيمة 126 مليون درهم باستثناء أتعاب الاستشاري الرئيسية لإنشاء «سنسيت سكوير» في أبوظبي، من خلال إنشاء مبنى تجاري يتكون من 19 طابقاً.

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