«دبي للمشاريع الناشئة» تنظم ندوة إلكترونية لأعضائها الجدد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



نظمت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي لدعم ريادة الأعمال، أول ندوة إلكترونية لأعضائها الجدد؛ وذلك في إطار خططها للتحول نحو الخدمات الإلكترونية والذكية في فعالياتها المقبلة؛ دعماً لاستمرارية الأعمال، والتزاماً باستراتيجيتها؛ لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال ومساعدة رواد الأعمال في الإمارة.

واستهدفت الندوة الإلكترونية التي نظمت مؤخراً تعريف نحو 40 عضواً جديداً في دبي للمشاريع الناشئة، بالخدمات والمزايا التي توفرها؛ لتطوير أفكارهم الريادية، وتعزيز مشاريعهم الناشئة، إضافة إلى تعريفهم بالمبادرات المتنوعة التي تقدمها لرواد الأعمال؛ لتعزيز تنافسيتهم، ومساعدتهم على النجاح والتميز في بيئة الأعمال التنافسية التي تتمتع بها دبي.استخدمت دبي للمشاريع الناشئة في ندوتها الإلكترونية، أحدث التقنيات الحديثة؛ للتواصل والتفاعل مع الحضور، والإجابة عن استفساراتهم، واستعراض الخدمات والمبادرات، وشرح كيفية الاستفادة منها في الارتقاء بأفكارهم ومشاريعهم.

وحفلت الندوة بالتفاعل الشديد بين الحضور، وجرت بسلاسة وسهولة متناهيتين؛ حيث استثمرت دبي للمشاريع الناشئة في الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة التي تقرب المسافات، وتحقق الأهداف من الورش والندوات التدريبية.

وأشارت ناتاليا شيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي إلى أن التحول الذكي في خدمات دبي للمشاريع الناشئة بات ضرورة ملحة؛ لمواكبة المتغيرات في العمل المؤسسي، مشيرة إلى أن تنظيم الندوات والورش التدريبية الإلكترونية يعد خطوة مهمة.