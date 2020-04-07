شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد إيجابية للعقار من أزمة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
حدد الخبير العقاري وليد الزرعوني، فوائد إيجابية يستفيد منها قطاع العقارات في دولة الإمارات مع تداعيات أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19) عالمياً.
وقال الزرعوني، والذي يرأس شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن الفائدة الأولى وهي حجم القرارات والمبادرات التحفيزية غير المسبوقة الصادرة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمصرف المركزي.
وتابع: لا تنتهي مبادرة إلا وتلحقها أخرى؛ لتؤكد جميعها قدرة حكومتنا الرشيدة على التدخل في التوقيت الأنسب والاستجابة السريعة في هذا الظرف الطارئ والاستثنائي الذي تمر به دولتنا.
وأضاف: إن القطاع يحظي بأولوية خاصة ضمن الخطط التحفيزية؛ الهادفة إلى توفير المقومات الضرورية؛ للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواصلة المحافظة على مكتسبات النمو الاقتصادي للدولة.
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