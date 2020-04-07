فوائد إيجابية للعقار من أزمة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حدد الخبير العقاري وليد الزرعوني، فوائد إيجابية يستفيد منها قطاع العقارات في دولة الإمارات مع تداعيات أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19) عالمياً.

وقال الزرعوني، والذي يرأس شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن الفائدة الأولى وهي حجم القرارات والمبادرات التحفيزية غير المسبوقة الصادرة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمصرف المركزي.

وتابع: لا تنتهي مبادرة إلا وتلحقها أخرى؛ لتؤكد جميعها قدرة حكومتنا الرشيدة على التدخل في التوقيت الأنسب والاستجابة السريعة في هذا الظرف الطارئ والاستثنائي الذي تمر به دولتنا.

وأضاف: إن القطاع يحظي بأولوية خاصة ضمن الخطط التحفيزية؛ الهادفة إلى توفير المقومات الضرورية؛ للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواصلة المحافظة على مكتسبات النمو الاقتصادي للدولة.