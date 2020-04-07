حملة تعقيم لـ «الاتحاد العقارية» في «موتور سيتي»

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قامت الاتحاد العقارية بحملة تعقيم وتنظيف لمنطقة موتور ستي، بالتماشي مع التوجيهات الحكومية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وبإشراف خليفة الحمادي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتقوم كل من «سيرفيو» و«إيداكوم» بالتعاون على تعقيم الطرقات والأماكن العامة، بما فيها المنتزهات خلال الفترة من 6 إبريل ولغاية 11 إبريل من الساعة 8 صباحاً وإلى غاية الثانية ظهراً.

قال الحمادي: «تلتزم الاتحاد العقارية بتقديم الدعم للحكومة وجهودها في الحد من انتشار «كورونا»، وحماية كافة المناطق والأحياء في الدولة؛ إذ تعد صحة وسلامة جميع السكان أولوية قصوى لنا، ونفخر أن نقدم فرق عملنا المتخصصة لحماية هذه المجتمعات، وتوفير الدعم الكامل لجهود الحكومة». وخصصت الشركة فريقاً من 150-200 لإتمام برنامج التعقيم على عدة مراحل، وباستخدام أحدث المعدات والأدوات .

من جانبه، قال عبد الله الرستماني، مدير عام شركة «إيداكوم»: «يتمثل هدفنا في توفير لحظات ممتعة وسعيدة لجميع السكان في مجتمعاتنا مع تطبيق أعلى معايير الأمن والصحة والسلامة في جميع المرافق».

وقال غاري ريدير، مدير عام «سيرفيو»: إن عمليات التعقيم التي نقوم بها، تتوافق مع معايير قانون السلامة والصحة المهنية».