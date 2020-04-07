متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلنت شركة عُمان للتأمين عن وجود جملة من المبالغ مستحقة الدفع لحساب مجموعة إن إم سي، بقيمة 6.67 مليون درهم، في حين تبلغ جملة المبالغ المترصدة في ذمة المجموعة لفائدة الشركة 2.66 مليون درهم.

* أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، عن انكشاف بمبلغ 9.9 مليون درهم، لمجموعة إن إم سي ودبي وأبوظبي والسعودية. وأفادت الشركة أنه باستثناء ما تم الكشف عنه، فإنه ليس لديها أي انكشاف على إن إم سي للرعاية الصحية أو Finablr أو مركز الإمارات للصرافة ولا يشمل شركاتها الشقيقة أو التابعة لها.

* قالت الشركة العربية للتأمين-سلامة، إنها تتعامل مع مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية، كمقدم خدمة رعاية صحية للمؤمن عليهم لدى الشركة، من دون أن يكون لديها استثمارات مالية أو علاقات تمويلية مع المجموعة وشقيقاتها.

* أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) عن وجود ذمم مستحقة على مجموعة «إن إم سي» في سجلات الشركة المالية بقيمة 150.6 ألف درهم.

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* أعلنت الشركة الوطنية للتأمينات العامة، أنه لا يوجد أية انكشافات على ديون مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية وشركاتها الشقيقة، مشيرة إلى أن لديها علاقة تعاقدية مع المجموعة كمقدم خدمات صحية للمؤمنين.

* أعلنت شركة «أرامكس» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية إلى موعد لاحق، بعد أن كان مقرراً اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل.

* وافقت الجمعية العمومية لشركة «فيدلتي المتحدة» على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي.

* أعلنت شركة الدار العقارية عن وجود علاقات عمل أو عقود تجارية غير جوهرية مبرمة بينها وبين مجموعة «إن أم سي للرعاية الصحية»، بمبلغ 1.9 مليون درهم والمتعلق بعقود إيجار متعددة مبرمة مع شركة «مركز الإمارات للصرافة».

* تعقد الشركة الوطنية للتكافل (وطنية) اجتماع الجمعية العمومية في 21 إبريل القادم للنظر في توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% من رأس المال أو ما يوازي 9 ملايين درهم.