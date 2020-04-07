40 % زيادة تحويل الأموال رقمياً عبر «الأنصاري للصرافة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الأنصاري للصرافة، عن زيادة بواقع أكثر من 40% في عدد المعاملات المنجزة من خلال تطبيقها لتحويل الأموال عبر الهواتف الذكية منذ بداية شهر مارس، وتطبيق التدابير الاحترازية للتصدي لمرض كوفيد-19، إذ سجلت الشركة أكثر من 110 آلاف عملية تحويل عبر الإنترنت. وتعود هذه الزيادة الكبيرة إلى توجه العديد من العملاء إلى الحرص على البقاء في المنزل، واستخدام الوسائل الإلكترونية لتحويل الأموال لعائلاتهم خارج الدولة.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: تمر جميع الأسواق العالمية بمرحلة حرجة، حيث تبذل الحكومات والشركات قصارى جهودها لتطبيق التدابير الرامية إلى الحد من الأثر الناجم عن انتشار مرض كوفيد-19. وساهمت مبادراتنا الرقمية المختلفة، في تسجيل زيادة بأكثر من 40% في تحويل الأموال عبر تطبيقنا والتي تشكل حالياً 7% من مجموع التحويلات المالية في الشركة، ونتوقع تحقيق المزيد من النمو في الفترة القادمة.

وسجّل تطبيق الأنصاري للصرافة، أكثر من 500 ألف عملية تحميل مما جعله يحتل المرتبة الأولى خلال شهر مارس من بين جميع التطبيقات المالية المتوفرة في دولة الإمارات.