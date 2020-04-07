«تبريد» تستحوذ على 80% من نشاط «إعمار» وسط دبي بـ 2.4 مليار

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، عن توقيع اتفاقية مع شركة «إعمار العقارية»، لتستحوذ من خلالها «تبريد» على حصة تبلغ 80% من نشاط «إعمار» لتبريد منطقة وسط مدينة دبي مقابل 2.48 مليار درهم (675 مليون دولار)، على أن تحتفظ «إعمار» بنسبة 20% ضمن إطار شراكة طويلة الأمد مع «تبريد».

تعتبر منطقة «وسط مدينة دبي» أحد أبرز المشاريع الضخمة التي طورتها شركة «إعمار العقارية» في قلب إمارة دبي، وتضم مجموعة من أشهر المعالم والوجهات، من بينها برج خليفة، أطول مبنى في العالم، ودبي مول، وجهة التسوّق والترفيه الأكثر زيارةً في العالم، ونافورة دبي ودبي أوبرا وغيرها من المشاريع السكنية والتجارية ووجهات الضيافة. سيزود هذا الامتياز الحصري طويل الأمد ما يصل إلى 235,000 طن تبريد إلى أبرز المشاريع والوجهات في إمارة دبي من خلال أكبر منظومة للطاقة المتكاملة ذات الكفاءة العالية في العالم.

وتقوم منظومة التبريد المذكورة حالياً بتأمين طاقة قدرها 150,000 طن تبريد من خلال شبكة توزيع المياه المُبردة التي تنتجها ثلاث محطات تبريد مترابطة تم بناؤها بالفعل، إضافة إلى محطة رابعة قيد الإنشاء وفقاً لأعلى المواصفات الدولية.

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وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»: تعتبر هذه الاتفاقية التاريخية نقطة تحول كبيرة في مسيرة شركة «تبريد»، لكونها تعزّز من نمو الشركة، وترسّخ حضورها في إمارة دبي، إذ تتمتع الشركة اليوم بمكانةٍ عالميةٍ ضمن قطاع تبريد المناطق، مع خبرةٍ تمتد لأكثر من 22 عاماً، كفاءة تشغيلية عالية المستوى بفضل 83 محطة تمتلكها، إلى جانب استثماراتها في ست دول.

شراكات استراتيجية

من جانبه، قال محمد العبّار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية معلقاً على الاتفاقية: تمثّل هذه الاتفاقية أهميةً كبرى لكلٍ من «إعمار» و«تبريد». وقد اهتمت إعمار دوماً بتأسيس شراكات استراتيجية، وتعمل بقوة على تنمية وتعزيز هذه الشراكات. ولا شك في أن «تبريد» هي من المؤسسات التي نسعى لتكوين شراكات طويلة الأمد معها، وهو ما سيخلق المزيد من الفرص للتعاون في ما بيننا مستقبلاً. إن منطقة وسط مدينة دبي هي من أهم مشاريعنا التي نفخر ونعتز بها، ونحن على ثقة بأن شركة «تبريد» تولي ذات الأهمية لهذه المنطقة، وستبذل العناية الفائقة لتوفير خدمات التبريد لكافة مكونات هذا المشروع الرائد.

وستضم محفظة عملاء «تبريد» عقب هذه الاتفاقية مجموعةً من المشاريع البارزة، من بينها برج خليفة، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، وسوق أبوظبي العالمي، وأبراج الاتحاد، وجزيرة ياس، ومبنى الدار، والمركز التجاري العالمي - أبوظبي، إلى جانب كل من مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير، ومرفأ البحرين المالي، وواحة مسقط للمعرفة، ومشروع جبل عمر بمدينة مكّة المكرمة في المملكة العربية السعودية.