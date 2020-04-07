خفض رأسمال «المستثمر الوطني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس إدارة «المستثمر الوطني» عن توزيع 200 مليون درهم على المساهمين في 6 أبريل/ نيسان 2020 من خلال خفض رأسمال الشركة.

وأفادت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس الإثنين، بأن هذه التوزيعات تأتي بعد أن قدمت 50 مليون درهم في شكل أرباح استثنائية تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 19 فبراير/ شباط 2020.

واشارت «المستثمر الوطني» إلى أن رأس مال الشركة يصبح 377.5 مليون درهم، وهو ما اعتبرته رأس مال قوي حتى بعد هذه التوزيعات.