انكشافات البنوك على «إن إم سي وأخواتها» يتخطى 10 مليارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تجاوز حجم انكشاف البنوك في الإمارات على مجموعة «إن إم سي للرعاية الصحية» والشركات الشقيقة «فينابلر» و«الإمارات للصرافة»، حاجز ال10 مليارات درهم، وأعلنت المزيد من الشركات عن ارتباطات تجارية مع المجموعة، وبالتالي انكشافات محدودة لشركات؛ مثل: «جلفار» و«اتصالات» و«عُمان للتأمين»، و«الدار العقارية».

وأعلن بنك «دبي التجاري»، أمس، عن انكشاف ب550.3 مليون درهم على «إن إم سي» و«الإمارات للصرافة»؛ من خلال تسهيلات ائتمانية مضمونة. ويتمثل الانكشاف على مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية بتسهيلات ائتمانية مضمونة كلياً تبلغ 140.1 مليون درهم. وقال البنك: إنه يمتلك انكشافاً على الإمارات للصرافة؛ يتمثل في تسهيلات ائتمانية مضمونة كلياً بمبلغ 410.2 مليون درهم، مؤكداً عدم وجود أي انكشاف على «فينابلر».