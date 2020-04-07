عمومية «جي إف إتش» توزّع 30 مليون دولار أرباحاً نقدية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة:”الخليج 365”

وافقت الجمعية العمومية ل «مجموعة جي إف إتش المالية»، أمس الاثنين، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.34% من القيمة الاسمية للأسهم العادية للمجموعة، بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون دولار (ما يعادل 0.0089 دولار للسهم).

وكان مجلس إدارة المجموعة قد أوصى مبدئياً بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 50 مليون دولار، ولكن بالنظر إلى أوضاع السوق الحالية، وتماشياً مع خطوات مماثلة اتخذت من قبل مؤسسات مالية أخرى على مستوى المنطقة والعالم، فقد طلب المساهمون ووافقوا، كما وافقت الإدارة، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 30 مليون دولار.

وقد قام المساهمون خلال الاجتماع بالاطلاع على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 29 ديسمبر/‏كانون الأول 2019 والمصادقة عليه، كما قاموا بالمناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة أعمال المجموعة والبيانات المالية الموحدة للمجموعة لعام 2019، والتي شهدت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 17.3% خلال العام، نتيجة للتنويع المتواصل في أنشطة أعمال المجموعة، والتقدم الملحوظ في نشاط الصيرفة الاستثمارية الرئيسي للمجموعة، إضافة إلى مساهمة من الأنشطة العقارية ونشاط الخزينة المتنامي.

كما تمت الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتخصيص ما قيمته 8.01 مليون دولار للاحتياطي القانوني و500 ألف دولار للأنشطة الخيرية، إضافة إلى تخصيص ما قيمته 568,000 دولار لصندوق الزكاة، وكذلك الموافقة على تحويل ما قيمته 41 مليون دولار كإيرادات مستبقاة للعام القادم.

كما تمت الموافقة على التوصية الخاصة بتخصيص 2.2 مليون دولار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، هذا إضافة إلى بعض البنود الأخرى المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة القرارات، والموافقات والتفويض بالمعاملات التي تم إنجازها خلال السنة المالية 2019، وإخلاء طرف أعضاء المجلس من المسؤولية عن نفس الفترة.

من جانب آخر، قامت المجموعة بتأجيل الانتخاب الذي كان مقرراً مسبقاً لعشرة أعضاء لمجلس الإدارة، وذلك لمدة ستة أشهر، حيث كان من المقرر انتخابهم لفترة السنوات الثلاث القادمة من 2020 إلى 2022، وذلك لعدم إمكانية إجراء الاقتراع السري من خلال الوسائل الإلكترونية.



تحديات عام 2020

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وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: سعداء بالنتائج التي حققتها المجموعة خلال 2019، وبينما يحمل 2020 الكثير من التحديات بالنسبة لجميع المؤسسات المالية، إلا أننا واثقون بأن الأسس القوية والسمعة الجيدة التي اكتسبتها مجموعة جي إف إتش عبر السنوات الماضية سوف تمكننا من تجاوز هذه الأوقات العصيبة، كما أتطلع إلى رؤية المجموعة بينما تنتقل من نجاح إلى نجاح.



دعم قدرة المجموعة



من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي ترأس اجتماع الجمعية العمومية وفقاً للآلية الرقمية: مسرورون بالإعلان عن عام آخر من العوائد الجيدة، وأود أن أشكر مساهمينا الكرام على خفض قيمة الأرباح النقدية إلى 30 مليون دولار، إذ تهدف هذه الخطوة إلى دعم قدرة المجموعة على تحقيق نتائج جيدة على الرغم من أوضاع السوق المليئة بالتحديات، جراء انخفاض أسعار النفط، وتأثير تفشي فيروس «كورونا» في مستوى الأسواق الإقليمية والعالمية. وإنه من خلال استراتيجية قوية ومصادر دخل متنوعة، إضافة إلى نجاح إصدار الصكوك مؤخراُ، تواصل «جي إف إتش» صمودها وتأهبها التام لخوض مرحلة النمو القادمة. نأمل خلال الشهرين إلى الأربعة أشهر القادمة أن نشهد تحسناً في أوضاع السوق، مع الاستمرار في إحراز التقدم وتحقيق القيمة عبر خطوط أعمال المجموعة.