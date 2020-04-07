الأسهم تتحرر من ضغوط البنوك.. نسبياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

عوضت الأسهم المحلية جانباً من خسائرها في جلسة اليوم الإثنين، مدعومة بـ«القيادية» في العقار والاتصالات إلى جانب «أبوظبي الأول»، على الرغم من استمرار الضغوط على أسهم أخرى في البنوك، وتحديداً المنكشفة على «إن إم سي» للرعاية الطبية، إذ أغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع 0.57%، و«أبوظبي» 1.26%.

وجاء الصعود القوي في سوق العاصمة، بدعم من «أبوظبي الأول» بنسبة 3.52%، على الرغم من إعلانه انكشاف، لكنه «غير ممول» على مجموعة «إن إم سي» للرعاية الطبية بقيمة 3 ملايين درهم، فيما جاءت قيادة السوق بدبي من قبل «إعمار العقارية» بنسبة 4.65%.

هذا، واستمرت الضغوط على أسهم مثل «دبي الإسلامي» بنزوله 4.7%، و«أبوظبي التجاري» بانخفاضه 4.98%، و«أبوظبي الإسلامي» بتراجعه 4.37%، و«مصرف الشارقة الإسلامي» بهبوطه 0.7%، و«الإمارات الإسلامي» 4.97%، علماً أن هذه البنوك كانت قد أعلنت عن انكشافها على «إن إم سي» وشركاتها التابعة والشركات الشقيقة فينابلر والإمارات للصرافة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 489.17 مليون درهم موزعة بواقع 289.8 مليون في دبي و199.29 مليون في أبوظبي، وجرى التداول على 277.4 مليون سهم، منها 187.4 مليون في دبي، و90.03 مليون في أبوظبي، من خلال 7903 صفقات.

سوق دبي

وارتفع سوق دبي 0.57% إلى مستوى 1691.66 نقطة، مدعوماً بأسهم شركات العقار والاستثمار والنقل في مقابل تراجع البنوك.

وارتفع قطاع العقار 2.19% بفعل ارتفاع «إعمار العقارية» 4.65%، و«أرابتك» 3.03%، و«إعمار للتطوير» 2.13%، و«الاتحاد العقارية» 0.2%، و«داماك» 0.84%، في مقابل نزول «إعمار مولز» 4.54%.

وصعد قطاع النقل 3.81% مع ارتفاع «أرامكس» 8.82% على الرغم من انخفاض «العربية للطيران» 1.1%، و«الخليج للملاحة» 4.6%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.65% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 3.55%، و«شعاع» 0.49% في وقت استقر «دبي للاستثمار».

وعلى العكس نزل قطاع البنوك أكثر من 2% مع «دبي الإسلامي» 4.7%، على الرغم من استقرار «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

صعد سوق أبوظبي بنسبة 1.26%، أو ما يعادل 46.48 نقطة، ليغلق عند 3722.94 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والاتصالات والعقار والطاقة والاستثمار. وزاد قطاع البنوك 1.62% بدعم مكاسب «أبوظبي الأول» في الوقت الذي تراجع «أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي التجاري».

كما زاد قطاع الاتصالات 0.72% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

هذا، وارتفع قطاع الطاقة 2.36% على أثر صعود «أدنوك للتوزيع» 5.26%، و«دانة غاز» 1.75%، وهبوط «طاقة» 4.92%.

وصعد قطاع العقار 2.2% مع ارتفاع «الدار» 2.8%، في مقابل هبوط «رأس الخيمة العقارية» 4.86%. وزاد ارتفع قطاع الاستثمار 0.31% مع ارتفاع «إشراق» 4.9%.

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الأكثر تداولاً

وعلى صعيد التداولات في سوق أبوظبي، جاء في الصدارة «أبوظبي الإسلامي» بسيولة بنحو 42.94 مليون درهم، تلاه «الدار» بتداولات 41.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بتداولات 39.5 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تزعم التداولات «دبي الإسلامي» مستقطباً 106.5 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بـ 57.8 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بسيولة 38.8 مليون درهم.

وسجل «أرامكس» أكبر ارتفاع في سوق دبي فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً من خلال تراجعه بالحد الأقصى البالغ 5%.

وسجل «القدرة القابضة» أكبر ارتفاع في سوق أبوظبي بنسبة 13.64%، فيما كان «الشارقة للأسمنت» و«ميثاق» الأكثر انخفاضاً مع تراجعهما بالحد الأقصى 5%.

تداولات المستثمرين

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 34.5 مليون درهم محصلة شر اء، منها 4.5 مليون درهم محصلة شراء العرب، و6.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و23.6 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 34.48 مليون درهم محصلة بيع.

أما في سوق دبي، فقد اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 73.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.3 مليون درهم محصلة شراء العرب، و67.1 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 73.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 11.4 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و62 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «أملاك للتمويل»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«ديار»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار للتطوير»، و«دبي الإسلامي»، و«إعمار مولز»، و«الدار».

المحافظ الاستثمارية

وفي ما يتعلق بالمحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بلغ صافي الاستثمار 96.2 مليون درهم محصلة بيع، منها 63.8 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و32.4 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 96.17 مليون درهم محصلة شراء، منها 63.8 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و32.4 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.