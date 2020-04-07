شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها مع إغلاق الداو جونز على ارتفاع بأكثر من 1600 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الإثنين مدعومة بالتفاؤل بين المستثمرين إزاء قرب الوصول إلى ذروة جائحة كورونا في الولايات المتحدة والسيطرة على انتشار الفيروس.



وأعلنت نيويورك تباطؤ نمو عدد الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي، لكن لا تزال الولايات المتحدة بوجه عام أعلى دول العالم من حيث الإصابات، لكن الوفيات تجاوزت عشرة آلاف حالة.



ومن جانبها، توقعت رئيسة الاحتياطي الاتحادي "جانيت يلين" انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 30% خلال الربع السنوي الثاني من العام الجاري، كما ترى أن معدل البطالة تسجدل حاليا 12% أو 13%.



وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 8% وأغلق عند 26.08 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 28.2 دولار وأقل سعر عند 25.2 دولار.

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وتراجع "برنت" بنسبة 3.1% مغلقا عند 33.05 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 34.2 دولار وأقل سعر عند 30.03 دولار.



وفي ختام الجلسة، قفز "داو جونز" بنسبة 7.7% (ما يعادل 1627 نقطة) إلى 22680 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 22783 نقطة وأقل مستوى عند 21693 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 7.3% (ما يعادل 540 نقطة) إلى 7913 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7938 نقطة وأقل مستوى عند 7617 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 7% (ما يعادل 175 نقطة) إلى 2663 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2676 نقطة وأقل مستوى عند 2574 نقطة.