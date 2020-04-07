شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تهبط إلى أدنى مستوى في 3 أعوام ونصف العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات الإثنين للجلسة السابعة على التوالي مسجلة أدنى مستوى في نحو ثلاثة أعوام ونصف العامن وذلك على أثر ارتفاع مساحة الأراضي المزروعة بالذرة في الولايات المتحدة بالتزامن مع تراجع الطلب من صناعة الإيثانول.



وتزامن انخفاض أسعار الذرة مع التراجع المستمر في أسعار النفط الأمر الذي يعني تقليص صناعة الإيثانول الطلب على الذرة في إنتاج الوقود الحيوي في الولايات المتحدة.

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ومن جانبها، توقعت وزارة الزراعة الأمريكية في الأسبوع الماضي زيادة حجم المساحات المزروعة بالذرة بما فاق التوقعات خلال الموسم الحالي.



ويعول المستثمرون على إمكانية توصل "أوبك" والمنتجين المستقلين على رأسهم روسيا إلى اتفاق بخفض الإنتاج لدعم الصناعة الأسعار في السوق العالمي، ومن ثم تعاود صناعة الإيثانول زيادة الطلب على الذرة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.9% إلى 3.27 دولار للبوشل، وهو المستوى الأدنى منذ سبتمبر/أيلول عام 2016، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.31 دولار وأقل سعر عند 3.25 دولار.