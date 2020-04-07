شكرا لقرائتكم خبر عن "زيروكس" تخطط للتعاون مع شركة أخرى في إنتاج أجهزة التنفس الصناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "زيروكس" عن إبرام شراكة مع "فورتران ميديكال تكنولوجي" في إنتاج الآلاف من أجهزة التنفس الصناعي لدعم جهود الحكومات والمراكز الطبية في مكافحة فيروس "كورونا".



وأفادت "زيروكس" بأها و"فورتران ميديكال" سوف تبدآن على الفور في إنتاج أجهزة التنفس الصناعي التي يمكن التخلص منها لاحقا بعد الاستخدام.



وبشكل مبدئي، سيتم إنتاج أربعين ألف حجهاز للتنفس الصناعي خلال أبريل/نيسان الجاري على أن يصل العدد بين 150 ألف و200 ألف جهاز بحلول يونيو/حزيران ثم مليون جهاز في الأشهر التالية.

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وأطلقت الشركتان اسم "جو 2 فينت" على جهاز التنفس الصناعي المنتظر والذي سيصلح في دعم الحالات المرضية في مراكز الرعاية المركزة.



ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" تم نقله الإثنين إلى مستشفى بالعاصمة "لندن" ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي بعد تدهور حالته الصية على أثر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "زيروكس" بنسبة 10.7% إلى 18.7 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 18.8 دولار وأقل سعر عند 17.8 دولار.