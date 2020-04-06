شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يقفز بحوالي 9% بعد تاكيدها على المساهمة في جهود مكافحة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم الإثنين في أعقاب تصريحات المدير التنفيذي "تيم كوك" بشأن المشاركة في جهود مكافحة فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة ودول أخرى.



وأوضح "كوك" بأن "آبل" تبرعت بأكثر من عشرين مليون كمامة للوجه حول العالم وبدات إنتاج المزيد من هذه الأقنعة بما يعادل مليون وحدة كل أسبوع.

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وأضاف "كوك" في فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" بأن "آبل تتعاون مع حكومات عدة دول على مستوى العالم للتبرع لمناطق الفقيرة والأكثر احتياجا والتي تضررت من فيروس "كورونا".



وتم تسليم بالفعل أول شحنة من كمامات صنعتها "آبل" في الأسبوع الماضي، وأشار "كوك" إلى أن صانعة آيفون" سوف تتحول بشكل مؤقت نحو تصنيع مستلزمات طبية.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "آبل" بنسبة 8.7% وأغلق الجلسة عند 262.4 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في جلسة الإثنين عند 263.1 دولار بنيما سجل أقل سعر عند 249.1 دولار.