شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "صافولا" تبحث توزيع 160 مليون ريال عن 2019 في 29 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة مجموعة صافولا، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 29 أبريل الجاري، وذلك للنظر في توزيع أرباح عن العام المالي 2019، بقيمة 160.2 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الإثنين، إن الأرباح سيتم توزيعها بما يُعادل 0.30 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 3% إلى قيمة السهم الاسمية.

ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم تحديد موعد الصرف لاحقاً.

وستنظر الجمعية في صرف مبلغ 2.150 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

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كذلك ستصدق الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 137.3 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 526 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الرابع إلى زيادة المبيعات وهوامش الربحية، ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، انخفاض المصاريف التشغيلية بسبب انخفاض خسائر الهبوط في القيمة، وانخفاض صافي تكلفة التمويل والزكاة وضريبة الدخل.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 475.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 520.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.