وزير القوى العاملة يعلن موعد صرف الـ 500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن هناك شائعة جعلت المواطنين يتدافعون أمام البنوك لصرف منحة الوزارة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا، موضحاً أن الدولة تحاول دائماً نقل المعلومة قبل التنفيذ على الأقل بـ24، وذلك من خلال قنوات الاتصال الشرعية والرسمية للدولة.

وأضاف وزير القوي، خلال مداخلة هاتفية للإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولي بالتليفزيون المصري، أن هناك توجيها من الرئيس السيسي لهذا الأمر وهو مهتم بهذا القرار جداً لأن العمالة غير المنتظمة هم الأولي بالرعاية في هذه المرحلة.

وأكد وزير القوي العاملة، بدءاً من يوم الأحد المقبل سيجرى صرف المنح وبدء آليات الصرف، موضحاً أنه سيكون هناك فرصة كي يعرف كل شخص مكان صرفه، وذلك بعد إرسالة رسالة هاتفية على رقم الهاتف المحمول لكل شخص.

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ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزى، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.