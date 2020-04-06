شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة ليخترق مقاومة القناة اللحظية الهابطة ويقترب من المقاومة المحورية 0.6097، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً لاستنئاف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون المقاومة المذكورة، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي الأول عند 0.5958.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5900 والمقاومة 0.6100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط