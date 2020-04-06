شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية ليقترب من دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 36.00 كمحطة رئيسية تالية، بينما يشترط تحقيقه الثبات فوق مستوى 31.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.00 والمقاومة 36.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد