شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الهابط الآن متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، والذي يكتسب العزم الإيجابي ويقترب من مناطق التشبع في البيع، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 26.95 يمثّل شرط أولي لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار الدعم الأهم 25.60 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما يتواجد هدفنا الإيجابي الرئيسي التالي عند 30.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 30.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد