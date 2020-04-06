شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة ميلاً صاعداً الآن في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم لاختبار مستوى 15.08 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 14.17 مطلوب لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.20 والمقاومة 15.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد