شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليصل إلى مشارف هدفنا الأول المنتظر عند 1644.20، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق هذا المستوى والاندفاع نحو 1703.25 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بقية اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1607.70 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1600.00 والمقاومة 1650.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد