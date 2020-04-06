شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يتراجع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أوراكل (ORCL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب تراجع خلالها بنسبة بلغت -0.80% بما يعادل -0.40 نقطة ليستقر عند سعر 49.40 دولار، ويتحرك السهم بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 51.30، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 46.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط