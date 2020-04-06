فايزر يواصل ارتفاعه التصحيحي – تحليل – 06-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم فايزر (PFE) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليعزز من مكاسبه بصعود بلغت نسبته 2.34% بما يعادل 0.77 نقطة ليستقر عند سعر 33.64 دولار، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليقترب السهم من ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 34.27، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 31.07.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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