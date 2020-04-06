شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم شركة أمازون (AMAZON) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.64% بما يعادل -12.24 نقطة ليستقر عند سعر 1,906.59 دولار، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد للتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبضغط من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

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تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 1,852.30، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 2,000.00 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه