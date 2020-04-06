شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة إيه إم دي (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -4.27% بما يعادل -1.90 نقطة ليستقر عند سعر 42.59 دولار، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 41.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 46.00 من جديد استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه