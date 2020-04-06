شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بفضل طلب الاستثمار البديل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفضل الطلب القوي على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المخاوف القوية حيال التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 100.85 نقطة الأعلى منذ 26 آذار/مارس الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 100.66 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 100.48 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات شديدة السوء عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ،والتي عززت مستويات طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا وحالة الإغلاق والحظر فى البلاد حتى 30 نيسان/أبريل ، فقد الاقتصاد الأمريكي وظائف بنحو 701 ألف فى آذار/مارس ،بأسوأ وتيرة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2009 ،لتفوق توقعات الخبراء فقد 100 ألف وظيفة ،وعدلت وظائف شباط/فبراير بالزيادة من إضافة 273 ألف إلى إضافة 275 ألف.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 2.4% ، فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، بفضل استمرار اندفاع المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ، بهدف تأمين سلامة العملة الأكثر سيولة فى العالم ضد خطر الشح بالأسواق.

لا يزال الطلب قويا على العملة الأمريكية باعتبارها أفضل استثمار بديل وقت ارتفاع المخاطر بالأسواق ، حيث تتصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

أصاب فيروس كوفيد 19 أكثر من 1.2 مليون شخص ،وقتل أكثر من 68 ألف شخص حول العالم ، الأمر الذي دفع معظم الحكومات العالمية إلى تمديد عمليات الإغلاق والحظر للحد من انتشاره ،الأمر الذي يعمق من الخسائر الفادحة للاقتصاد العالمي.

وتؤكد معظم التوقعات أن الاقتصاد العالمي سوف ينكمش بوتيرة أسوأ من تلك التي حدثت أيان ذروة الأزمة المالية العالمية العالمي فى عامي 2008 و 2009.