شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز بأكثر من 3.5% بعد التباطؤ التدريجي فى معدل الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بأكثر من 3.5% بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بفضل تحسن معنويات المستثمرين، خاصة بعد التباطؤ التدريجي فى معدل الإصابة والوفاة بفيروس كورونا فى أوروبا ،تحديدا فى إيطاليا وأسبانيا وألمانيا ، فى مؤشر على أن الإغلاقات العامة فى تلك الدول بدأت تؤتي ثمارها وتحد من الانتشار السريع للفيروس التاجي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 3.5% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة واحد بالمئة ، بسبب مخاوف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 0.6% ، فى سادس خسارة أسبوعية خلال السبعة أسابيع الأخيرة ، بفعل الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد فى أوروبا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 6% ، مع انتعاش قوي فى معظم أسهم القطاع ، بعد الأخبار الإيجابية عن تباطؤ انتشار فيروس كوفيد 19.

Advertisements

قالت وكالة "رويترز" أن إيطاليا التي كانت مركزا لتفشي وباء كورونا فى أوروبا ، سجلت يوم الأحد أدنى مستوى فى معدل الإصابات الجديدة والوفيات بفيروس كورونا المستجد لأكثر من أسبوعين.

وقال أيضا وزير الصحة الإسباني " سلفادور إيلا " يوم الأحد أن البيانات اليوم والتي سوف تصدر هذا الأسبوع تشير إلى تباطؤ العدوى ،وأن إجراءات العزل بدأت تحد من انتشار فيروس كورونا.

وأبلغت ألمانيا عن تباطؤ فى معدل الإصابات الجديدة يوم الأحد لليوم الثالث على التوالي ، وأيضا حالات الوفاة الناجمة عن هذا الفيروس القاتل.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 4.0% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.5% ، بسبب توقف نمو الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة بعد تفشي فيروس كورونا فى البلاد.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 3.7% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 3.5% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 4.3 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 2.25 %.