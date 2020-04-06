شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ ذروة أسبوعين بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفعل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.1% إلى 1,637.73$ الأعلى منذ 26 آذار/مارس الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,619.14$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,608.99$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات سيئة عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة.

لكن على صعيد تعاملات كامل الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.6% ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ، لمواجهة النقص المحتمل فى السيولة.

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قفزت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة فى مستهل تعاملات الأسبوع ، وسجلت أعلى مستوى فى أسبوعين ،بفعل الطلب القوي حاليا على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

أصاب فيروس كوفيد 19 أكثر من 1.2 مليون شخص ،وقتل أكثر من 68 ألف شخص حول العالم ، الأمر الذي دفع معظم الحكومات العالمية إلى تمديد عمليات الإغلاق والحظر للحد من انتشاره ،الأمر الذي يعمق من الخسائر الفادحة للاقتصاد العالمي.

وتؤكد معظم التوقعات أن الاقتصاد العالمي سوف ينكمش بوتيرة أسوأ من تلك التي حدثت أيان ذروة الأزمة المالية العالمية العالمي فى عامي 2008 و 2009.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بمقدار 7.02 طن متري،فى رابع زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 978.99 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 5 آب/أغسطس 2016.