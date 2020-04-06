شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤيد دعوة المملكة لعقد اجتماع "أوبك+" والان نبدء بالتفاصيل

أعرب مجلس الوزراء البحريني في جلسته المنعقدة اليوم ، عن تأييد البحرين لدعوة المملكة لعقد اجتماع لدول أوبك+ لأهميته في تحقيق التوازن المنشود لأسواق النفط ووقف تراجع الأسعار وتأكيد الدور الريادي للمملكة .

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