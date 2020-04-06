شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعلن حزمة تحفيز اقتصادي لمواجهة آثار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 989 مليون دولار، لدعم اقتصاد البلاد في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.
وأوضح آبي أن قيمة الحزمة تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل يوم غد الثلاثاء.
ووفقا لوسائل إعلام يابانية، فإن آبي يعتزم إعلان حالة الطوارئ غدا وسط انتشار الفيروس في طوكيو وأوساكا وخمس مقاطعات أخرى.
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