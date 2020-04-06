شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تعاود الارتفاع بجلسة الاثنين..والمؤشر الرئيسى يرتفع بنسبة 1.88% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 527.953 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 187.4 مليون ورقة مالية بقيمة 778.1 جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.64% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.49%، والعرب على 5.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.11% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.88%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.2 مليون جنيه، 232.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 94.5 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 217.1 ألف جنيه، 156 مليون جنيه، على التوالي.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 9446 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 1344 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10997 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 3541 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 1002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1024 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 701 نقطة.

وارتفعت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وقررت إدارة البورصة المصرية، يوم الثلاثاء، أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.