شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: خطة لاستغلال أصول بـ2 مليار جنيه بالنصر للكاوتشوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم موسى، رئيس شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن هناك خطة لاستغلال الأصول غير المستغلة فى الشركة، سعيا لتطوير الشركة وإنشاء مصانع جديدة بعيدا عن الكتل السكنية وذلك فى أقرب منطقة صناعية.

أضاف إبراهيم موسى لـ"الخليج 365" أن الشركة لديها حجم أصول يقدر بـ2 مليار جنيه عبارة عن 22 فدان أراضى، وسط الكتل السكنية فى شبرا 12 فدان، وفى طنطا 10 افدنه عبارة عن أرض المصنع الحالى، لافتا إلى أنه جارى تغيير صلاحية تلك الأراضى من صناعى إلى عقارى سكنى وتجارى، للاستفادة منها مع دراسة نقل المصانع إلى أقرب منطقة صناعية سواء فى طنطا للكتان او قويسنا لمصانع طنطا أو العبور أو اكتوبر لمصانع شبرا .

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وأوضح إنه تم بالفعل تحويل مساحة 8760 مترا من صناعي لسكني وجاري تحويل بقية المساحات فى اطار خطة الدولة لنقل المصانع خارج الكتل السكنية .

وكانت شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك، ناروبين، قررت زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 40 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 39.1 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه ،بزيادة تبلغ 110.868 مليون جنيه موزعة على 15 مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات، وجميعها اسهم نقدية مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام .

وبحسب القرار الذي ستعتمده أقرب جمعية عامة غير عادية، يتم خصم الزيادة من القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، كما سيتم النظر فى الجمعية العامة غير العادية ، تعديل النظام الأساسى للشركة .