شكرا لقرائتكم خبر عن نيوبورن تقدم 20% خصم للأطباء والتمريض وتضع لوجو مبادرة الخليج 365 بفروعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تامر تاج الدين رئيس سلسلة نيو بورن "New Born" للملابس الجاهزة، دعمه لمبادرة الخليج 365 لدعم الجيش الأبيض "أطقم التمريض والأطباء" فى مستشفيات العزل، مشيرا إلى تخصيص نسب خصم خاص تصل إلى 20 % على أن تكون بموجب كارنيه النقابة أو كارنية المهن الطبية.

وقال تاج الدين، فى تصريحات خاصة، إنه سيتم وضع بانرات فى كافة فروع نيوبورن بالمحافظات والتى تتجاوز 45 فرع، عليها لوجو مباردة ”الخليج 365” وكذلك نسب الخصم المقدمة، للأطقم الطبية والتمريض، فى إطار الدور المجتمعى التى تقوم به مجموعة نيوبورن للأزياء والملابس.

وأوضح رئيس سلسلة نيو بورن، أن مبادرة الخليج 365 جيدة جدا فى إطار الدور الذى تقوم به وسائل الإعلام لدعم الدولة فى حربها ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه لن يدخر جهدا فى دعم الأطقم الطبية والتمريض لأنهم خط الدفاع الأول للخروج من هذه المحنة التى تشهد تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص من أجل عبورها.

وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، إن مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تأتى تقديرًا للأبطال من أطقم الرعاية الصحية فى مصر، ودورهم الوطنى فى أزمة انتشار فيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن المبادرة يتم طرحها عبر مؤسسة ”الخليج 365” الصحفية، وشبكة الإصدارات التابعة لها، فى إطار الدور الوطنى لوسائل الإعلام فى مساندة البلاد فى أوقات الأزمات، وتقدمها المؤسسة الصحفية أمام الشركات ومؤسسات الأعمال والمستثمرين، فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركات، وأهمية العمل على تخفيف الأعباء عن الجنود الأبطال من الأطباء والأطقم الطبية المعاونة فى ممارسة عملهم داخل المستشفيات فى محافظات مصر المختلفة.