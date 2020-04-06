شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تتراجع بنسبة 0.92% للجلسة السابعة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.92% خاسراً 12.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1310.15 نقطة، للجلسة السابعة على التوالى، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.4 مليون سهم بقيمة 411.6 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 41.78% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.31%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 5.54% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 4.17%.

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فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.28%.

وفى سياق آخر أعلن المصرف الخليجى التجارى، عن تعرضه من خلال التمويل المشترك إلى مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية بمبلغ 32.7 مليون دولار، فيما أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن عدم انكشافها على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية أو شركاتها الشقيقة شركة مركز الإمارات للصرافة أو شركة Finabir.

وفى سياق متصل أعلن المصرف الخليجى التجارى، عن إعفائه من إعداد وإعلان النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، وذلك بسبب الظروف الراهنة الناتجة عن تداعيات تفشى فيروس كورونا، وبالتالى فأن أول إعداد وإعلان للقوائم المالية فى 2020 سوف يكون فى يونيو 2020 عن مدة ستة أشهر من العام.