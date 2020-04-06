شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط صعود 5 قطاعات على رأسها البنوك.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحاً 4.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4717.17 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% رابحاً 15.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5075.85 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.44% خاسراً 17.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4011.94 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.59%، خاسراً 23.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3903.57 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 121.6 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون دينار كويتى عبر 8872 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.10%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.20%.

وجاء سهم "شركة بيت الاستثمار الخليجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.75%، تليه الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.90%، ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 5.88%، فيما تصدر سهم "شركة السكب الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.47% ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 11.04%، ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 10.56%.

وفى سياق آخر أعلن بنك الكويت الدولى، عن انكشاف على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية، فى دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 74.983 مليون دولار أى ما يعادل 23.139 مليون دينار كويتى، وذلك من خلال تمويلين مشتركين ممنوحين للشركة، ولا يوجد أى انكشاف للبنك على شركة فينابلر ومركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة أو أى شركة أخرى تابعة للمجموعة.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

اولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:

شركة تمكين القابضة

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الاثمار القابضة

شركة ياكو الطبية

شركة مجموعة الراي الاعلامية

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ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية

رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة

شركة الشارقة للأسمنت و التنمية الصناعية

شركة ياكو الطبية

شركة أم القيوين للإستثمارات العامة

شركة راس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية

شركة أبيار للتطوير العقاري

الشركة العالمية للمدن العقارية

شركة المعدات القابضة

شركة برقان لحفر الآبار

شركة أسمنت الخليج

شركة الإثمار القابضة

سادسا: شركات موقوفة بسبب الاندماج:

شركة الأمان للاستثمار