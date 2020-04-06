شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تعاود الصعود بجلسة الاثنين مدفوعة بسهم "دو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.57% رابحاً 9.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1691.66 نقطة، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 187.4 مليون سهم محققة ما قيمته 289.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4910 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفع 19 سهما، فيما انخفضت 9 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.94%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 3.81%، تلاه قطاع السلع بنسبة 2.34%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.65%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 2.05%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة أرامكس القابضة بنسبة 8.82%، ثم سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 5.94%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5%، ثم سهم مصرف الإمارات الإسلامى بنسبة 4.97%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 34.9 مليون ورقة بقيمة 106.6 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 4.70%.

وفى سياق متصل أعلنت شركات الخليجية للاستثمارات العامة، أمانات القابضة، الشركة الوطنية للتأمينات العامة، دبى للمرطبات، الشركة الإسلامية العربية للتأمين، أنه ليس لديها انكشاف على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية أو شركاتها الشقيقة شركة مركز الإمارات للصرافة أو شركة finablr.

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بينما أكد بنك دبى التجارى، انكشاف على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية، يتمثل فى تسهيلات ائتمانية مضمونة كليا تبلغ قدرها حتى تاريخه 140.1 مليون درهم منها 31.3 مليون درهم تسهيلات رأس المال العامل، أما بالنسبة لشركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، فأن البنك انكشاف يتمثل فى تسهيلات ائتمانية مضمونة كليا تبلغ 410.2 مليون درهم.

وفى سياق آخر أعلنت شركة ارابتك القابضة، عن فوز شركة الهدف للإنشاءات الهندسية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة، بعقدين لتنفيذ مشروعين بقيمة 210 مليون درهم، الأول عقد بقيمة 84 مليون درهم من شركة أدنوك البحرية لتنفيذ الأعمال الهندسية والتوريدات والإنشاءات والتشغيل بخصوص استبدال صائد تدفقات الغاز والشوائب الموجود حاليا، ومن المقرر أن تبدأ أعمال العقد مباشرة ولمدة 22 شهرا.

كما فازت شركة الهدف بعقد بقيمة 126 مليون درهم لإنشاء سنسيت سكوير فى أبو ظبى، ويشمل نطاق عمل شركة الهدف إنشاء مبنى تجارى يتكون من 19 طابقا، وتبلغ المساحة الإجمالية المشيدة 27 ألف متر، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال المشروع قريبا وتستمر 30 شهرا.

فيما أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزى، عن توقيع اتفاقية مع شركة إعمار العقارية، لتستحوذ تبريد على حصة تبلغ 80% من نشاط إعمار لتبريد منطقة وسط مدينة دبى مقابل 2.48 مليار درهم، على أن تحتفظ إعمار بنسبة 20% ضمن إطار شراكة طويلة الأمد مع تبريد.

وتقوم منظومة التبريد المذكورة حاليا بتبريد طاقة قدرها 15 ألف طن تبريد من خلال شبكة توزيع المياه المبردة التى تنتجها ثلاث محطات تبريد مترابطة تم بنائها بالفعل، بالإضافة إلى محطة رابعة قيد الإنشاء وفقا لأعلى المواصفات الدولية.