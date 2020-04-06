شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 707 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، ارتفاع كبير بسوق الصاغة، بلغت قيمته 7 جنيهات للجرام، بسبب صعود أوقية الذهب عالميا بنسبة 1.25 % لتسجل الأوقية 1635 دولار الآن مرتفعة قرابة 20 دولارا.

وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا فى مصر 707 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، فى وقت يشهد فيه سوق الذهب حالة من الركود الحاد وشبه توقف لحركة البيع والشراء نتيجة تفشى فيروس كورونا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 606 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 707 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 807 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5656 جنيها.

أوقية الذهب 1635 دولار.

أسباب ارتفاع الذهب

وارتفع الذهب إلى ذروته في أسبوع اليوم الاثنين إثر ارتفاع الطلب على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي المتفاقم الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1626.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده بما يصل إلى 0.8 % في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1655.10 دولار، بحسب ما أوردته وكالة روتيرز؟

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وقفز المعدن الأصفر إلى ذروة أكثر من أسبوع بالرغم من صعود الدولار ومكاسب حققتها الأسهم الآسيوية.

وقالت سوجاندا ساتشديفا نائب الرئيس لأبحاث المعادن والطاقة والعملة لدى ريليجير للسمسرة ”من وجهة نظر طويلة الأمد، سيظل الذهب الأصل المفضل، إذ ستدعم بيئة انخفاض أسعار الفائدة والتباطؤ العالمي الذي يسببه الفيروس صعودا يدوم طويلا“.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم المُستخدم في أنظمة عوادم السيارات 0.3 % إلى 2181.25 دولار للأوقية بعدما سجل انخفاضا بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة.

وزاد البلاتين 1.6 % إلى 731.78 دولار بينما ارتفعت الفضة 0.9 % إلى 14.52 دولار للأوقية.