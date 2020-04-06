شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان تزامنا مع خطة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، استقالتهم اليوم، تزامنا مع خطط تطوير الشركة الفترة المقبلة بمعرفة الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وذكرت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، احدى شركات القابضة للتشييد والتعمير فى بيان لها اليوم، أنه نظرا لعدم اسناد شركة مصر الجديدة الى شركة ذات خبرة فى مجال التطوير والاستثمار العقارى، وبناء على رؤية وافصاح الشركة القابضة للتشييد والتعمير بان شركة مصر الجديدة قادرة على التطوير الذاتى تحت قياداتها .

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ومن هذا المنطلق سيتم الاعلان عن خطة بديلة تحت قيادة مجلس ادارة جديد يتم حاليا الانتهاء من تشكيله، وسوف يتم الاعلان عنه بعد اعتماده فى اول جمعية عمومية لشركة مصر الجديدة.

وبناء على ما سبق قرر هانى الديب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة المعينين، وضع استقالتهم تحت تصرف المهندس هشام ابو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير رئيس الجمعية العامة للشركة على ان يقوموا بتسيير الاعمال بالشركة حتى يتم الانتهاء من التشكيل الجديد .

من الجدير بالذكر أن شركة مصر الجديدة للإسكان، واحدة من اكبر الشركات المصرية التى تمتلك أصول وأراضى كبيرة تؤهلها للانطلاق الفترة المقبلة .