شكرا لقرائتكم خبر عن جلوبال للتصنيع تتبرع بـ2000 كرتونة مياه لمستشفيات الحجر الصحى ضمن مبادرة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عادل ثابت ونيس نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة جلوبال للتصنيع والتنمية، عن تبرع الشركة بنحو 2000 كرتونة مياه من نوع "بيوفانا"، وذلك لصالح مستشفيات الحجر الصحي، بالإضافة إلى 2500 كرتونة أكواب مياه معدنية سعة الكوب 250 مللي.

وقال ثابت إن هذه المساهمة تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا باسم "كوفيد – 19"، والإجراءات الخاصة التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا، معلنا دعمه للمبادرة بـ"50 ألف كيلو "50 طن" دقيق أبيض للجيش الأبيض.

وأثنى "ثابت" على المبادرة التي أطلقها الكاتب خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، مؤكدا أنها خطوة عملية وداعمه من الإعلام للجيش الأبيض الذى ظهر معدنه الأصيل خلال هذا الأزمة التي ندعو الله أن تنتهى سريعا، داعيا الجميع أن يشارك في مثل هذه المبادرة لتقدير دور أطباء مصر وهيئات التمريض بالمستشفيات الذى يواجهون بكل شجاعة علمية فيروس كورونا المستجد.

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وقد أطلق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، مبادرة جديدة تحت عنوان "ادعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، المعروف علميًا باسم "كوفيد – 19"، والإجراءات الخاصة التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا.

وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، إن مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تأتى تقديرًا للأبطال من أطقم الرعاية الصحية فى مصر، ودورهم الوطنى فى أزمة انتشار فيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن المبادرة يتم طرحها عبر مؤسسة ”الخليج 365” الصحفية، وشبكة الإصدارات التابعة لها، فى إطار الدور الوطنى لوسائل الإعلام فى مساندة البلاد فى أوقات الأزمات، وتقدمها المؤسسة الصحفية أمام الشركات ومؤسسات الأعمال والمستثمرين، فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركات، وأهمية العمل على تخفيف الأعباء عن الجنود الأبطال من الأطباء والأطقم الطبية المعاونة فى ممارسة عملهم داخل المستشفيات فى محافظات مصر المختلفة.