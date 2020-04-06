شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يطلق حملة صحية مرتبطة بالألعاب الإلكترونية وسط تدابير مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق "تويتر" حملة توعوية بعنوان "دايما العبها صح" وتركز على أهمية الحفاظ على الصحة البدنية والذهنية لمجتمع الألعاب الإلكترونية في المنطقة.

وتسعى الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز الصحة البدنية والذهنية لهواة الألعاب الإلكترونية خلال الظروف الراهنة والتي تستلزم قضاء معظم الوقت داخل المنزل، كما تركز الحملة على أهمية الحفاظ على أسلوب حياة صحي ومتوازن لدى هواة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولا تزال الألعاب الإلكترونية تشكل موضوعاً رئيسياً للمحادثات على تويتر، ففي عام 2019 سجّل "تويتر" أكثر من 1.2 مليار تغريدة حول الألعاب الإلكترونية أي ما يعادل زيادة سنوية تقارب 20%.

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وكانت الوسوم المرتبطة بالألعاب العام الماضي من بين الأكثر استخداماً على صعيد المملكة العربية السعودية. أما في المنطقة العربية، فيلجأ هواة الألعاب الإلكترونية إلى "تويتر" لمشاركة النصائح والحيل والتعليمات وأحدث الألعاب والتحديثات ومراجعات عن الأدوات والأجهزة.

وقالت كندة إبراهيم، مدير الشراكات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تويتر: "شكلت الألعاب الإلكترونية واحدة من المحادثات الرئيسية على منصة تويتر في السنوات الأخيرة، ومن هذا المنطلق أردنا المساهمة في معالجة القضايا المرتبطة بالحفاظ على الصحة في هذا المجتمع الرقمي .

وأضافت:" زيادة رفع مستوى وعي الناس حول أبرز الأساليب التي يمكن لهواة الألعاب اتباعها للحفاظ على صحتهم بشكل عام، نأمل بأن ندعم الحوار الهادف لدى الأشخاص حول سبل حماية الصحة من خلال التطرق إلى اهتماماتهم وتقديم الدعم والمساعدة للآخرين لا سيما في ظل الأوقات العصيبة التي نمر بها حالياً. واليوم، وبعد أن أصبح التباعد الاجتماعي والبدني من الضرورات اليومية في مواجهة الأزمة العالمية الراهنة، تبرز أهمية التركيز على تعزيز الصحة الذهنية والبدنية للأشخاص وذلك فى إشارة إلى فيروس كورونا.