فيتش: سعر خام برنت قد يهبط دون 10 دولارات حال فشل جهود خفض الإنتاج

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة" فيتش" للتصنيف الائتمانى أن سعر العقود الآجلة لخام برنت قد يهبط إلى ما دون 10 دولارات، إذا فشل أعضاء تحالف "أوبك +" مرة أخرى في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج لمواجهة ضعف الطلب، وأوضحت المؤسسة الائتمانية /في مذكرة بحثية أوردتها شبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية على موقعها اليوم/- أن انهيار الطلب على الخام مقابل زيادة الإنتاج سيؤدي إلى فائض نفطي يصل لأكثر من 20 مليون برميل يوميا ما ينتج عنه زعزعة لاستقرار الأسواق التي لاتزال تعاني مع استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا.

وتابعت: " أن كمية المعروض الضخمة قد تضغط بعنف على سلاسل النقل والتوريد العالمية، مما يدفع خام "برنت" للانخفاض دون 10 دولارات".

ويسعى منتجو النفط الي عقد محادثات طارئة من أجل وضع الخطوط العريضة لاتفاق بشأن خفض الإنتاج يضع حدا لنزيف خسائر أسعار الخام ويعيد الاستقرار لاسواق الطاقة التي شهدت أسوأ أداء فصلي على الاطلاق في الربع الأول من 2020.

ويستهدف الاتفاق خفض مستويات الإنتاج بنسبة تصل إلي 10% وهو أكبر معدل خفض على الاطلاق لتفادي حدوث تخمة في المعروض ونفاذ مواقع التخزين.

Advertisements

من جانبه ، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الروسي أن بلاده تقترب بشكل كبير من التوصل لاتفاق مع المملكة العربية السعودية بشأن خفض الإنتاج بوصفه ركيزة دعم أساسية للأسواق.

وخسرت أسعار المعدن الأسود أكثر من 66% من قيمتها خلال الربع الأول من العام نتيجة انهيار الطلب على الخام الناجم عن تفشى فيروس كورونا وما تبعه من تدابير غزل الي جانب فشل جهود اوبك + للاتفاق بشأن تعميق خفض الإنتاج بعد معارضة روسيا.