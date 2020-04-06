شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك لبنان ستطبق سعر صرف 2600 ليرة للدولار للحسابات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بمصرف لبنان المركزي اليوم الاثنين إن البنوك اللبنانية ستطبق سعر صرف يبلغ 2600 ليرة للدولار على عمليات السحب من الحسابات الصغيرة التي تصل إلى خمسة ملايين ليرة، تنفيذا لتعميم جديد صدر يوم الجمعة.

كان محافظ البنك المركزي قال يوم الجمعة إن لبنان مازال يطبق سعر صرف رسميا يبلغ 1507.5 ليرة للدولار على معاملات البنوك وواردات المواد الضرورية.

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لكن التعميم الصادر يوم الجمعة يقول إنه يمكن السحب من الودائع البالغة ثلاثة آلاف دولار أو أقل بالليرة اللبنانية بسعر "السوق"، بما يسمح لصغار المودعين بتدبير السيولة رغم قيود مصرفية صارمة. ويسري ذلك على الودائع البالغة خمسة ملايين ليرة لبنانية أو أقل.

وقال مصدر مصرفي رفيع إن هذا السعر سيتحدد على أساس أسبوعي وإنه تقرر هذا الأسبوع عند 2600 ليرة.