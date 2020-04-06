شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة.. الطماطم تبدأ من جنيهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 6 -4 - 2020، استقرارا حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 2-5 جنيهات مقابل، بينما سجلت أسعار البطاطس2-4 ، أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 3-7 وسعر كيلو البصل ليتراوح بين 2.5 - 7.5، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات، فيما سجلت الكوسة 1.5-4 ، واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-5، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وسعر الثوم ليتراوح 4-7 جنيها، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 – 6 جنيها، والبسلة لتتراوح بين 4-6.

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.