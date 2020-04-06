شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مبكرة لحماية العاملين بمناجم الذهب فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة واستغلال منجم السكري للذهب اليوم أنها خصصت 10 ملايين جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 635،000 دولار أمريكي، لدعم جهود مصر لمكافحة وباء فيروس كورونا -19 "COVID-19".
وقالت الشركة في بيان لها علي موقعها الإلكتروني"، انه قد تم اتخاذ إجراءات مبكرة لحماية القوى العاملة في موقع عمليات الشركة وتأمين العمليات.
واضافت بيان الشركة : "نواصل مراقبة الوضع عن كثب، وتكييف عملياتنا وإجراءاتنا وفقًا لذلك. نحن نعمل بنشاط مع الحكومة المصرية لمواجهة خطر COVID-19 ، وتوفير الدعم اللوجستي والمالي داخل مجتمعنا المحلي. نشكر الحكومة المصرية على دعمها والعمل بشكل تعاوني في دعم العمليات في السكري.
وأشار البيان أنه حتي 5 أبريل 2020، لم تسجل الشركة حالات COVID-19 في الموقع ولم يتعرض لأي تعطيل مادي للعمليات أو سلسلة التوريد أو شحنات الذهب.
وعلق مسئولو الشركة خلال البيان: "خلال هذا الوقت من الأزمة العالمية، نحن ملتزمون بتقديم الدعم للدول المضيفة. بالإضافة إلى مشاركتنا النشطة في مجتمعاتنا المحلية ، بالتبرع بمبلغ 10 مليون جنيه مصري للمساعدة المالية في تلبية الاحتياجات العادلة و سنواصل تقديم دعمنا المخلص للحكومة في مواجهة هذه الأزمة ".
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