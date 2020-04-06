شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد أكثر من 8% بفعل تأجيل اجتماع تحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار النفط العالمية أكثر من 8% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتخلي عن أعلى مستوياتها فى عدة أسابيع ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حيال انهيار المحادثات بين السعودية وروسيا حول إجراء تخفيضات كبيرة فى الإنتاج لدعم السوق ،وذلك بعد تأجيل الاجتماع الطارئ لتحالف أوبك بلس والذي كان من المقرر عقده فى وقت لاحق اليوم ،ويكبح توسيع الخسائر الحالية تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية ضخمة على واردات النفط ،بالإضافة إلى استمرار التوقف الحاد فى أنشطة الحفر والتنقيب عن النفط الصخري فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 8.1% إلى مستوي 26.46$ ، من مستوى الافتتاح عند 28.79$، وسجل أعلى مستوي عند 28.79$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 9.2% إلى مستوي 31.68$ للبرميل ، من مستوى إغلاق يوم الجمعة عند 34.89$ ، وسجل أعلى مستوي اليوم عند 34.22$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 16.50% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 29.11$ للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 17.25% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجلت فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 36.16$ للبرميل.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 32% ،و صعد الخام الدولي "نفط برنت" بنسبة 39% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال شهر و نصف ، وبأكبر مكسب أسبوعي لأسعار النفط العالمية على الإطلاق.

ويعاذ هذا المكسب الأسبوعي التاريخي إلى توقعات إجراء تخفيضات كبيرة فى إمدادات تحالف أوبك بلس ، بعد تدخل الولايات المتحدة لإقناع السعودية وروسيا بضرورة دعم السوق ووقف تدهور الأسعار.

انخفضت أسعار النفط فى مستهل تعاملات هذا الأسبوع ، بعدما جدد تأجيل اجتماع تحالف أوبك بلس المقرر عقده فى وقت لاحق اليوم ، مخاوف انهيار المحادثات بين السعودية وروسيا مرة أخرى ،بعدما تبادلتا الرياض وموسكو الاتهام بالمسؤولية عن انهيار محادثات آذار/مارس الماضي.

وانتهي اجتماع التحالف العالمي فى آذار/مارس دون اتفاق ، بعد أن رفضت موسكو اقتراح الرياض بضرورة إجراء خفض إضافي فى الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار ،الأمر الذي ترتب عليه انهيار هذا التحالف واندلاع حرب أسعار بين السعودية وروسيا.

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وتم تحديد الاجتماع اليوم الاثنين بعد تدخل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لإقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة التعاون مرة أخرى لدعم السوق ووقف تدهور الأسعار ،وتوقع ترامب اتفاق البلدين على خفض كبير فى الإنتاج بحوالي 15 مليون برميل يوميا.

وفى ظل الجهود الكبيرة المبذولة حاليا لإنهاء التوترات بين السعودية وروسيا ، قالت مصادر مطلعة لوكالة"رويترز" إنه من المقرر عقد اجتماع تحالف أوبك بلس الطارئ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الخميس المقبل.

وصرح رئيس الصندوق السيادي الروسي لتليفزيون "CNBC" يوم الاثنين أن السعودية وروسيا قريبتان جدا جدا من اتفاق خفض إنتاج النفط.

وقال مصدر سعودي لوكالة "رويترز" إن الرياض قد أجلت إعلان أسعار تصدير الخام السعودي انتظار لما سوف يسفر عنه اجتماع بين أوبك وحلفائها بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة.

ومن ناحيته وجه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " انتقادات لاذعة لمنظمة أوبك بسبب احتكارها صناعة النفط ،وهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على واردات النفط ،فى حال فشل السعودية وروسيا فى الاتفاق على خفض الإنتاج.

وفى ظل أسعار النفط الرخيصة ،أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 62 منصة ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،وبأكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار/مارس 2015.

لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 562 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 20 كانون الثاني/يناير 2017.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 13.1 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.