شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الفخارية تُقر ما تم توزيعه بواقع ريال للسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن عام 2019 بواقع ريال للسهم الواحد وبنسبة 10% من رأس المال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الإثنين، بأن الجمعية فوضت مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.
هذا وصدقت الجمعية على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 27.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 111.2 مليون ريال في العام 2019.
وأرجعت الشركة نخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى الأرباح التي نتجت عن عكس مخصص إنخفاض ذمم مدينة تجارية إضافة إلى التحسن في مجمل الربح والإنخفاض في المصروفات الإدارية في الفترة الحالية.
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