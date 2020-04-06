شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية المراعي تعتمد توزيع 85 هللة للسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المراعي، الموافقة على توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2019 بواقع 850 مليون ريال.

وافادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 85 هللة للسهم، تمثل نسبة 8.5% من رأس المال.

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وأقرت الجمعية صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1.8 مليون ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وصدقت الجمعية على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، فيما أبرت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.8 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل صافي ربح بلغ 2 مليار ريال خلال العام 2018.