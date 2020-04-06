شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجمع العزم الإيجابي – تحليل - 06-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي فوق مستوى 14.17، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا المستوى ليضيف مزيد من القوة إليه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي ليدعم فرص استئناف التداولات الإيجابية خلال الجلسات القادمة.

لذلك، سيبقى الاتجاه الصاعد فعالاً على المدى اللحظي، بانتظار زيارة مستوى 15.08 كهدف تالي، مع الانتباه إلى أهمية الثبات فوق 14.17 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.20 والمقاومة 15.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد