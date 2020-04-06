شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقبع عند أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى اليوم السابق ، حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية ، كأفضل استثمار بديل ،بجانب تأمين سلامة العملة الأكبر سيولة فى العالم.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.0798$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0811 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0835$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ،فى خامس خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى نحو أسبوعين عند 1.0772$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 3% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر ، بسبب التركيز على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ،وسط التداعيات الاقتصادية المتفاقمة عن جائحة الفيروس التاجي.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف بالقطاعات الزراعية خلال آذار/مارس بأكبر وتيرة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2009 ، فى أحدث المؤشرات التي توضح مدى الإضرار التي لحقت بالاقتصاد الأكبر بالعالم جراء جائحة فيروس كورونا.

حيث من المتوقع أن يدخل الاقتصاد الأمريكي فى ركود عميق ، بسبب تلك الجائحة التي تجتاح العالم ، وأثارت الفزع على نطاق واسع فى معظم أسواق المال العالمية.

لذلك فلا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل فى تلك الأوقات الصعبة ،بجانب تأمين سلامة العملة الأكبر سيولة فى العالم ضد خطر الشح ، بالرغم من الإجراءات المتتالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي لتوفير النقد المطلوب.